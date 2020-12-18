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ديني

في يومها العالمي.. لغات مختلفة تنطق العربية في وحدة الاتصال بإعلام الأزهر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:57 م
لغات مختلفة تنطق
لغات مختلفة تنطق العربية في وحدة الاتصال بإعلام الأزهر
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محمود ضاحي

أطلقت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر حملة للتذكير بأهمية اللغة العربية بدأتها بفيديو يتحدث فيه العالم بمختلف ألوانه وألسنته، اللغة العربية فجمع عددا من الوافدين ممثلين لدول تتحدث لغات مختلفة  من ماليزيا، وإندونيسيا وبنجلاديش، وجمهورية بنين، وتايلاند، وليبيا، وجزر القمر، وتوجو، وبوركينا فاسو، واجتمعوا في الأزهر على لغة واحدة وهي اللغة العربية.


وقال الوافدون إنهم يحرصون على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن ويعرفون بها قواعد الإسلام وأحكامه، وأن اللغة العربية هي العامل الرئيسي في جمع كل المختلفين في الألسن والألوان مختتمين الفيديو بكلمة (العربية هويتنا، ولغتها تجمعنا).


يذكر أن الحملة تم تدشينها برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وأشرف على تنفيذها الدكتور حسام شاكر مدير  وحدة الاتصال وأعدها للنشر الدكاترة جمال أبو جبل، محمد الشناوي، رامي دويدار، مهند السادات

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