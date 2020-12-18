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تعليم

انطلاق رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع .. غدا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:15 م
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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حسام الفقي
ينطلق غدا رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع والذي تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية بمنطقة أهرامات الجيزة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر.

يحضر الرالى د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، احمد طه مساعد وزير الصناعة نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة ورئيس شركة النصر للسيارات نائبا عن وزير قطاع الأعمال.

قام بالتسجيل في المسابقة 30 فريقا استطاع 19 فريقا منهم الوصول للسباق النهائي ، وقد شهدت التحضيرات الاستباقية ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة .
كما تم إجراء من 2-5 مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق.

أيضا شملت التحضيرات فحص متعمق للسلامة في الموقع و دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن  65٪ من مكونات السيارة (صنع في مصر) و40٪ من مكونات السيارة قام بتصنيعها الطلاب أنفسهم.

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