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محافظات

لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. إغلاق 4 مراكز تعليمية بحي وسط الإسكندرية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:57 م
اغلاق مراكز الدرزس
اغلاق مراكز الدرزس
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أحمد بسيوني

شن حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة للمرور علي عدد من المراكز التعليمية (السناتر) التابعة لقسم باب شرق، بالتنسيق بين  حي وسط و إدارة وسط التعليمية.

وخلال الحملة، تم المرور علي عدد من المراكز التعليمية،  وإغلاق عدد ٤ مراكز غير مرخصة، ووضع الشمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلي تحرير محاضر الإغلاق اللازمة ؛في إطار  تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار  العدوي بفيروس كورونا.


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شارك في الحملة من حي وسط؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي،  ومفتش المتابعة  المختص؛ ومن إدارة وسط التعليمية، وادارة الاتصال السياسي وإدارة الشئون القانونية، وجاري متابعة الحملات، والعمل مستمر.


يأتي هذا وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا، وبتعليمات من  اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.


وقد شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار غلق مراكز الدروس الخصوصية، دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، وذلك لثالث يوم على التوالي، إثر تعرضها لعاصفة من الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء


وأعلن اللواء محمد الشريف، عودة الدراسة اليوم الأربعاء في جميع المدارس بالمحافظة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية


وضربت سيول الأمطار محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، في أغلب مناطق الإسكندرية، في ظل جو معتم، واختفاء الشمس


وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية بشكل كبير، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة سقوط الامطار، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياة في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وأبوقير، ومصطفى كامل والطريق الدولي الساحلي والصحراوي

 

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تخصيص ١٠ سيارات صرف صحي لتسهيل تصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثان، خلال النوة الحالية، وذلك اثناء جولة المحافظ بمنطقة طوسون لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بها .

 

 وأكد محافظ الإسكندرية أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة النقل لوضع حل دائم لعلاج تراكمات مياه الأمطار بمنطقة طوسون من خلال عداية أسفل خط السكة الحديد بمنطقة طوسون لتسهيل تصريف مياه الأمطار

 

لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. إغلاق 4 مراكز تعليمية بحي وسط الإسكندرية
لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. إغلاق 4 مراكز تعليمية بحي وسط الإسكندرية
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