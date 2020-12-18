ماراثون لدعم مبادرة "100 مليون صحة" بنقابة المهندسين بالإسكندرية.. شاهد

بدأ الماراثون الرياضى من نادى المهندسين بمنطقة سابا باشا متوجها حتي القلعة وينتهي بالعودة الى النادى مرة أخرى، كما شمل عروض فنية وكشف طبى على المتسابقين قبل الانطلاق وتكريم الفائزين وعددهم 18 فائز .

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شارك بالحضور فى اليوم الرياضى رئيس النقابة الدكتور هشام سعودي، الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، الدكتور أمين شعبان، رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى منطقة الإسكندرية، الدكتور خالد جمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، محمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، محمد عبد الرازق مدير استاد الإسكندرية، الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب، المهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب.

انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر ٢٠١٨ من خلال حملة قومية تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي) والأمراض غير السارية (السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة) لأكثر من ٥٠ مليون مواطن مصري، وتقديم خدمة المتابعة والتقييم والعلاج من خلال مراكز العلاج.





وتهدف المبادرة إلى أن تكون مصر خالية من فيروس سي في عام ٢٠٢٠، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية التي تمثل نحو ٧٠٪ من الوفيات في مصر.





وتعد مبادرة 100 مليون صحة إحدى أهم المبادرات الرئاسية التي حققت نجاحات كبيرة في الكشف المبكر عن فيروس "سي" لملايين المصريين، إضافة للأمراض غير السارية، الذي أسهمت في تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ.





وتكلفت مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، 7 مليار جنيه، " وهي مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي، أطلقها رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين".





وجاءت هذه المبادرات في إطار حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، جنبًا إلى جنب ما تقوم به الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات خاصة قطاعي الصحة والتعليم الذين جاؤوا على أولويات أجندة الحكومة.





وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، كافة قطاعات الدولة بالمشاركة في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان، لتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة.





وكتبت هذه المبادرة الشفاء لآلاف المصريين من "فيروس سي" والأمراض غير المعدية بالمجان، والتي شملت 27 محافظة بمستهدف 50 مليون مواطن وما يقرب من 12 مليون طالب بالمراحل الابتدائية والإعدادية.





وتمت الحملة من خلال ثلاث مراحل متتالية واستمرت على مدار 7 أشهر، بداية من 1 أكتوبر 2018 وحتى نهاية إبريل 2019.