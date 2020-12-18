تحرش سياسي.. محمد الباز عن قرارات البرلمان الأوروبي ضد مصر

قال الإعلامي محمد الباز إن البرلمان الاوروبي صوت على قرار يدين الدولة المصرية في سجل حقوق الانسان، وطالب القرار بالضغط على القاهرة وربط المساعدات المستقبلية بأوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن القرار الأوروبي تحرش سياسي بمصر، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية احتفت بالقرار، وكل أعداء الدولة المصرية فرحوا بهذا القرار.
وأشار "الباز"، إلى أن أول رد فعل رسمي من مصر، جاء من البرلمان الذي أعلن رفضه لقرارات البرلمان الأوروبي ضد مصر، واعتبر تلك القرارات غير مقبولة.
وأوضح، أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل لمصر مشكلة، ولكن تظل تلك المشكلة على مستوى إعلامي فقط، وليس أكثر، منوها أن البرلمان الاوروبي لا ينظر للواقع المصري بشكل جاد، وأخذ معلوماته من جهات وجمعيات تعادي الدولة المصرية.
وتابع: "الدول التي تمر بحالات فوضى ومواجهات عنيفة مع مجموعات إرهابية بيحصل أحيانا ناس تتظلم وحقوق الإنسان في الدول التى ضربتها أحداث الربيع العربي فين؟ الناس اللى دخلت في مجاعات وبقوا لاجئين".