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تحرش سياسي.. محمد الباز عن قرارات البرلمان الأوروبي ضد مصر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:44 م
محمد الباز
محمد الباز
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد الباز إن البرلمان الاوروبي صوت على قرار يدين الدولة المصرية في سجل حقوق الانسان، وطالب القرار بالضغط على القاهرة وربط المساعدات المستقبلية بأوضاع حقوق الإنسان.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن القرار الأوروبي تحرش سياسي بمصر، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية احتفت بالقرار، وكل أعداء الدولة المصرية فرحوا بهذا القرار.

وأشار "الباز"، إلى أن أول رد فعل رسمي من مصر، جاء من البرلمان الذي أعلن رفضه لقرارات البرلمان الأوروبي ضد مصر، واعتبر تلك القرارات غير مقبولة.

وأوضح، أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل لمصر مشكلة، ولكن تظل تلك المشكلة على مستوى إعلامي فقط، وليس أكثر،  منوها أن البرلمان الاوروبي لا ينظر للواقع المصري بشكل جاد، وأخذ معلوماته من جهات وجمعيات تعادي الدولة المصرية.

وتابع: "الدول التي تمر بحالات فوضى ومواجهات عنيفة مع مجموعات إرهابية بيحصل أحيانا ناس تتظلم وحقوق الإنسان في الدول التى ضربتها أحداث الربيع العربي فين؟ الناس اللى دخلت في مجاعات وبقوا لاجئين". 
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