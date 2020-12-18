طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغييرات في طاقم التحكيم الكونغولي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجازيللي التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكما للساحة ويعاونه سفاري أوليفر مساعد أول وتم تغيير المساعد الثاني ليصبح دياسيوا دادي بدلا من نجيلا جيليان ويتواجد كيبينحو نومبي حكم رابع وتم تغيير المراقب ليكون المصري هاني محمد الشهيدي بدلا من نجويمبا جيرمان من أفريقيا الوسطي.



