بسبب كورونا.. المقاولون العرب مهدد بفقد 7 لاعبين أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية

كشف مصدر مسئول داخل نادي المقاولون العرب عن وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ذئاب الجبل استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي في إطار مباراة الذهاب لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.





ويلتقي المقاولون العرب أمام نظيره النجم الساحلي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب الجبل الأخضر.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هناك 14 لاعبا داخل صفوف المقاولون العرب ، نتيجة عينتهم تفيد بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ".





وكشف المصدر عن الحالات التى تعرضت للإصابة من فريق الذئاب وهي محلل الأداء ومدلك الفريق و3 من أعضاء الجهاز الفني للفريق

وشخصين في الجهاز الطبي و7 لاعبين".





واختتم: "سيتم عمل مسحة طبية بعد غد للاطمئنان على اللاعبين وباقي أفراد الجهاز الفني والطبي وغدًا سيقوموا بعمل بعض الفحوصات الطبية".



