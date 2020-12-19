ظاهرة فلكية نادرة ستحدث بعد يومين.. هل تظهر نجمة بيت لحم؟

يتوقع علماء الفلك، تقاطع كوكب المشترى وزحل في السماء، في 21 ديسمبر الجاري، وسيظهران بشدة في السماء للحظات وجيزة، وبحسب وصف العلماء سيظهران وكأنهما يتألقان معًا كجسم واحد، هذه الحالات لاقتران الكواكب لا تعد أحداثا يوميا.









ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، يختلف تزامن تقاطع النجمين هذا العام لسببين، الأول هو الدرجة التي سيتم بها محاذاة الكوكبين، حيث يتوقع الخبراء أنها ستظهر خلال هذا الاقتران أقرب مما كانت عليه خلال ظهورها قبل 8 قرون تقريبًا وأيضًا أكثر إشراقًا.









لكن العامل الثاني، وهو الذي سلط الضوء على هذا الحدث، هو أنه سيحدث في الانقلاب الشتوي، قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة، وأدى هذا التوقيت إلى تكهنات حول ما إذا كان هذا يمكن أن يكون نفس الحدث الفلكي الذي قادت تقارير الكتاب المقدس الحكماء إلى يوسف ومريم ويسوع، والمعروفة باسم نجمة بيت لحم.









وأوضح إيريك إم فاندن إيكيل، أستاذ الدين المساعد في كلية فيروم، وباحث في الأدب المسيحي المبكر يكتب كتابًا عن الحكماء الثلاثة، أن الاقتران الكوكبي القادم من المحتمل ألا يكون نجم بيت لحم الأسطوري، حيث تهدف القصة التوراتية للنجم إلى نقل الحقائق اللاهوتية بدلًا من الحقائق التاريخية أو الفلكية.









تم العثور على هذه الظاهرة في إنجيل متى فقط، وهو سرد القرن الأول لحياة يسوع الذي يبدأ بقصة ولادته، ويصل الحكماء إلى أورشليم ويقولون لهيرودس ملك اليهودية: "أين الطفل المولود ملكًا لليهود؟ لأننا رأينا نجمه في صعوده وقد جئنا لنشيد به"، على نجمة ثم يؤدي بهم إلى بيت لحم ويتوقف على بيت يسوع وعائلته".









قرأ الكثيرون هذه القصة بافتراض مسبق بأن متى كان يشير إلى حدث فلكي حقيقي وقع في وقت قريب من ولادة يسوع، ولكن جادل عالم الفلك مايكل آر مولنار، على سبيل المثال، بأن نجمة بيت لحم كانت كسوفًا لكوكب المشتري داخل كوكبة آريس، وبحسب الباحث الديني، هناك مشكلتان على الأقل في ربط حدث معين بنجم ماثيو، الأول هو أن العلماء غير متأكدين بالضبط من موعد ولادة يسوع. قد يتأخر التاريخ التقليدي لميلاده بما يصل إلى ست سنوات.









والثاني هو أن الأحداث الفلكية التي يمكن قياسها ويمكن التنبؤ بها تحدث بشكل نسبي، ولم يكن كبلر أول من أشار إلى أن نجمة بيت لحم ربما كانت حدثًا فلكيًا معروفًا، قبل 400 عام من كيبلر، بين عامي 1303 و1305، رسم الفنان الإيطالي جيوتو النجم على شكل مذنب على جدران كنيسة سكروفيني في بادوفا بإيطاليا.