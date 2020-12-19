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رئيس الوطنية للصحافة: مؤتمر أخبار اليوم منصة اقتصادية فريدة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
عبد الصادق الشوربجى
عبد الصادق الشوربجى
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شيرين عادل
قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه على مدار 6 سنوات مضت كان مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي بمثابة منتدى سنوي لتجمع رجال الأعمال المصريين والاقتصاديين العرب. 

وأضاف "الشوربجى"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادى، أن المؤتمر أصبح منصة اقتصادية فريدة لعرض أبرز التحديات والمشاكل الاقتصادية، وطرح الرؤى والحلول بحثًا عن واقع اقتصادي أفضل. 

وقال إن اختيار مؤسسة "أخبار اليوم" لموضوع مؤتمرها هذا العام يعكس إدراكها الشديد لجائحة كورونا التي داهمت العالم بأكمله وأثرت بدورها على اقتصاديات جميع الدول وليس مصر فقط.  

وأشار إلى أن المؤسسات الاقتصادية العالمية أشادت بدور مصر فى مواجهتها جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الخطوات الإصلاحية  الاقتصادية الجادة التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وصمود الشعب المصرى تمكنت مصر من خلالها أن تصبح أقل الدول تأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد.

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