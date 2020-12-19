قطاع الأعمال: الهدف الأساسي من الشركات القابضة التابعة للوزارة ليس تجاريا أو ربحيا

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن الهدف الأساسي من الشركات القابضة التابعة الوزارة ليس تجاريا أو ربحيا ولكن خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال عمليات التطوير والتحديث التي تتم على قدم وساق داخل جميع القطاعات.





وأضاف توفيق أن هناك طفرة حقيقية حدثت في القطاع بعد التعديلات التي تمت على القانون والذي لم يتم المساس به طيلة ال ٢٩ سنة الماضية، وبالتالي تم تعديله بما يخدم التشغيل الجيد والادارة الحكيمة للشركات، كما أن لوائح العمل الجديدة احد ثمار مشروع قانون ٢٠٣ والذي يمكن الجميع من العمل مثلما يحدث داخل القطاع الخاص، كما تم ميكنة جميع المعلومات الخاصة بالشركات داخل القطاع.





وأوضح الوزير أنه يستهدف خلال المرحلة القادمة تحسين جودة الاقطان من خلال تحديث المحالج والاهتمام بالزراعة حتى نتمكن من التصدير للخارج ومنافسة جميع المنتجات، وتمد يد العون لجميع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل التطوير ووصول مصر إلى العالمية مجددا في الاقطان.





وتابع الوزير أن هناك دمجا لثلاث شركات في شركة واحدة لخدمة نقل الركاب خلال الفترة المقبلة، وتم توقيع عقد بين النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري لإدارة وتشغيل مشروع جسور مع شركة خاصة "أجيليتي مصر" للملاحة والشحن، لإدارة وتشغيل سلسلة الخدمات التي يقدمها مشروع جسور، الذي يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين.





وأكد توفيق، أن الوزارة كانت حريصة على اختيار أحد مشغلي الخدمات أصحاب الخبرة الدولية لإدارة وتشغيل سلسلة خدمات مشروع جسور، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام عام 2019 لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية.



