شاهد.. بابا نويل وآيس مان وزينة الكريسماس من الكروشيه

يعد الكروشيه شكلًا من أشكال الخياطة والتي تتم باستخدام إبرة خاصة لمزج خيوط الغزل، أو خيوط الصوف مع بعضها وترتكز جميع غرز الكروشيه على السلسلة، أو على غرزة الحشو، ويتم في غرزة العمود لف الخيط مرة واحدة حول الإبرة قبل تشكيل الغرزة، وتعد جميع الغرز والأنماط الأخرى في الكروشيه مجرد تركيبات مختلفة من غرزة الحشو وغرزة العمود.





وتطوّرت حرفة الكروشيه اليدوية في القرن التاسع عشر كشكل من أشكال التطريز التي تستخدم الابرة الخاصة بالكروشية وهي تختلف عن شكل إبرة الخياطة ، لتشكيل نسيج من السلاسل المترابطة من الخيوط، وتم إدخال فن الكروشيه في أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر إلى أيرلندا كإجراء لتخفيف المجاعة.





ورصدت عدسة صدي البلد طريقة عمل بابا نويل وايس مان وزينة الكريسماس وتجسيم الأشخاص باستخدام إبرة الكروشية والخيوط .





في البداية تقول دعاء عماد الفنانة التشكيلية بمناسبة الكريسماس بدأت في عمل شخصية بابا نويل وشنطة الهدايا الخاصة به بالإضافة إلي رجل الثلج وزينة الكريسماس باستخدام خيوط الكروشية .





واضافت عماد فكرة جديدة بدأت بها لترك أثر طيب عن طريق تجسيد شخصيات حقيقية وتكون مبهجة للبيت فقمت بعمل زينة الكريسماس ووضع صورة شخصية بداخلها وبدأت في عمل رجل الثلج وبابا نويل لإضافة جو البهجة علي المنزل .





واوضحت دعاء عماد أنها بدأت تعلم فن الكورشيه عن طريق الانترنت وقمت بتجربة جميع انواع الخيوط ولكن تخصصت في خيوط المكرمية وبدأت التوسع في استخدامه وابتكار استخدامات جديدة له في الديكورات وقمت بعمل شنط وأحذية بالإضافة إلي تجسيد الشخصيات الحقيقية باستخدام خيط المكرمية .





وأشارت دعاء عماد إلي أن بدأت عمل الشخصيات العزيزة علي قلبها وكانت تحدي أن يتم عملها باستخدام خيط المكرميه لأن هذا النوع من الفن يستخدم فيه خيط الصوف أو القطن وبدات في عمل الشخصيات باستخدام خيط المكرمية ونجحت في تجسيد بعض الشخصيات وعمل عروسة بشكلهم ولقت استحسان من أصحاب هذه الشخصيات .



