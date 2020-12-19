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برلمان

"التنسيقية" تعقد ورش العمل لدمج وتأهيل الشباب في المناطق الحدودية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:21 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، مجموعة من ورش العمل والتدريب لشباب ونساء النوبة خلال الفترات السابقة، للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها وتذليل العقبات التي تعوق محاولات التنمية في المحافظة. 

واستكمالًا للجهود، قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متمثل في الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بتنفيذ أولى مطالب الشباب، ونساء النوبة، بالتنسيق مع مبادرة تدريب مصر، تحت شعار سياسة بمفهوم جديد، من أجل تدريب وتأهيل المرأة في النوبة والصعيد على المشروعات الصغيرة وخاصةً الحرفية منها، وكيفية تنفيذها بما يليق بالمنتج المصري الحديث، وكيفية إدارة حملات التسويق ثم التصدير، وأيضًا تمثيل مصر في المحافل والمعارض الدولية. 

جدير بالذكر أن التنسيقية تخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لعقد دورات تدريبية بصفة مستدامة في شتى مجالات الحرف، من جلود، وتطريز، وخرز للشباب، إضافةً إلي متابعة فرق العمل ودراسات الجدوى والتسويق بشكل دوري.
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