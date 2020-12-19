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حوادث

سوهاج تفقد 10 رجال خلال أسبوع.. جار أحد غرقى مركب الموت: «كان عاوز يجهز نفسه ويساعد أهله»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
خطف الموت 10 رجال من أبناء محافظة سوهاج خلال أسبوع واحد، حيث فقدت ستة أشخاص إثر حادث طريق الموت بمركز دار السلام أمام قرية البلابيش في تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، بسيارة ميكروباص، وكان يومًا أليمًا على جميع أهالي المحافظة.

ولم تختتم سوهاج عزاء فقداء حادث دار السلام حتى بدأت في عزاء أبناء مركز المنشأة والتي ودعت 4 من أبناء لقوا مصرعهم غرقًا؛ وذلك أثناء استقلالهم مركب صيد للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر الأحمر، حيث غرقت بمُستقليها في ساحل مدينة السلوم بالقرب من الحدود المصرية الغربية.

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"صاحبه في الجيش قاله أنا هخلص وأسافر أشوف لك سفرية معايا"، بهذه الكلمات بدأ عبدالله الزيات، أحد جيران الشاب العشريني جمال عمر، ابن قرية كوم بدار التابعة لمركز المنشأة جنوب سوهاج، حديثه مع "صدى البلد"، موضحًا أن أحد أصدقاء الشاب بالجيش الذي انتهى من أداء خدمته العسكرية به من أقل من 20 يومًا، أقنعه بالهجرة غير الشرعية إلى الخارج كي يعمل.

وأوضح أن السمسار كان قريبا لصديق "جمال" وهو من أخذ المال من الغريق وأوصله إليه، "كان عاوز يجهز شقته عشان يتجوز ويساعد أهله".

وأكد جار المتوفي أن أسرته لم يكن لديها علم بوفاة نجلهم إلا من بضع ساعات فقط، حيث رأى أحد أقاربه من ناحية الأم خبر غرق مركب الموت الذى لقى عدة شباب مصرعهم إثر محاولة سفرهم به خارج مصر بطريقة غير شرعية، وحاولوا الوصول إلى إذا كان جمال عمر من بينهم أم لا حتى تأكد لهم الأمر من خلال مستشفى بلوم المركزي والتي تم إيداع جثته بمشرحتها.
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