من الكسكسي إلى حمامات الساونا.. أكلات وتقاليد غريبة في قائمة اليونسكو للتراث

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مجموعة عناصر جديدة بقائمة التراث الثقافي غير المادي لعام 2020، بينها طبق "الكسكسي" وسباق الهجن، وحمامات الساونا الفنلندية.





تضم قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي هذا العام 32 عنصرا جديدا، وهي قائمة مكونة من نحو 460 عنصرا تشمل أي تقليد أو ممارسة أو معرفة أو مهارة ترى اليونسكو أنها جزءًا من التراث الثقافي للمكان، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.





وتختار اليونسكو عناصر جديدة تنضم للقائمة كل عام، إلى جانب اختيار الممارسات التي تحتاج إلى "حماية عاجلة" مثل موسيقى "إيخان" المتوارثة عبر الأجيال في ناميبا.





وشملت قائمة التراث الثقافي لعام 2020 التي تحتاج إلى صون عاجل النسيج اليدوي في مصر، والمهارات التقليدية المتعلقة بأسلوب الطلاء والزخرفة من شجرة "موبا-موبا" في كولومبيا.





ومن ضمن العناصر الجديدة في قائمة التراث غير المادي للبشرية، يظهر طبق "الكسكسي" وهو وجبة شمال إفريقية قديمة انضمت للقائمة بعد قديم الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس ملفا مشتركا، في خطوة اعتبرت مثالا على التعاون الدولي.





كما حصلت سنغافورة على أول تسجيل لها في قائمة اليونسكو الثقافية حيث تم إدراج أكشاك الطعام بالشوارع والتي تقدم المأكولات بسيطة من الثقافات الصينية والماليزية والهندية ضمن التراث غير المادي.





وضمت قائمة اليونسكو نظام "الأفلاج" للري في دولة الإمارات، والتقاليد الشفوية والمهارات والمعارف المتعلقة بالبناء والصيانة والتوزيع العادل للمياه.





وانضم إلى القائمة أيضا المهرجان التقليدي لقص العشب بكوبرس في البوسنة والهرسك، وفن صناعة آلة "الكاليمبا" الموسيفية والعزف عليها في ملاوي وزيمبابوي، كما دخلت رقصة "بوديما" في زامبيا إلى قائمة التراث غير المادي هذا العام.





ولم تغفل اليونسكو إدراج سباق الهجن - الجمال - في الإمارات وسلطنة عمان والتقاليد المتعلقة بالاحتفال ضمن القائمة الجديدة.





وفي تونس، أدرجت اليونسكو مهارة الصيد باستخدام الشرفية في جزر قرقنة ضمن قائمتها، فضلا عن حمامات الساونا في فنلندا والتي تعتبر جزءا من حياة معظم السكان، حيث يعود تقليد حمامات البخار الجاف هناك إلى مئات السنوات.





وضمت القائمة أيضا حرفة صناعة الساعات الميكانيكية في فرنسا وسويسرا، وفن الصناعات الحرفية الميكانيكية، فضلا عن مهارة صناعة زينة شجرة عيد الميلاد بالخرز الزجاجي المنفوخ في التشيك.





وشملت القائمة فن صناعة "الفطيرة" في مالطا وهوجزء من ثقافة الخبز المخمر في مالطا، بحسب الصحيفة، كما تم إدراج شعر البنتون في إندونيسا وماليزيا ضمن القائمة.





ومن بين القائمة، جاءت مهارة حياكة نسيج "السدو" في المملكة العربية السعودية والكويت، وكذلك أحد الفنون القتالية العنيفة في الصين المعروفة بـ"تاي تشي تشوان".





وجاءت صناعة الفخار يدويا في زلاكوسا بصربيا ضمن قائمة اليونسكو هذا العام، فضلا عن مهرجان الخيول في إسبانيا.



