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محافظات

حلم أوشك على التحقيق.. خطوات فعلية لإنشاء مستشفى جامعي بدمياط

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
بدأت جامعة دمياط في اتخاذ أولى خطوات إنشاء أول مستشفى جامعى، حيث إن المحافظة تخلو منها باستثناء وجود مستشفى جامعة  الازهر بدمياط الجديدة. 

بدأت الجامعة في اختيار الأرض التي سيتم إنشاء الجامعة عليها ومدى تطابق الشروط والمواصفات بها حتى تكون بمثابة الصرح الطبي الذى طالما ما تمناه الدمايطة وكان حلمًا لدى الدمايطة بإنشاء أول مستشفى جامعى بدمياط والذى أوشك على التحقيق.

وكان قد استقبل الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اللجنة المشكلة بقرار من المجلس لدراسة تحويل المدينة الجامعية القديمة للبنات لتصبح أول مستشفى جامعى لجامعة دمياط، حيث استقبل رئيس الجامعة الدكتور أشرف طلعت، المشرف العام على إنشاء كلية الطب، الدكتور طارق المتولى، عميد كلية الهندسة، الدكتورة ناهد فكرى، عميد كلية التمريض، الدكتور باسم سلامة الديك، المشرف المساعد على إنشاء الكلية، الدكتور محمد منير، مدير مستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة سابقًا واصطحبهم لمعاينة المكان المقترح للمستشفى، حيث فحصت اللجنة المكان وأفادت بأن المكان من ناحية المبدأ يصلح أن يكون مستشفى جامعى بعد استيفاء بعض المتطلبات التى سيتم تضمينها فى تقرير تفصيلى.


وتبذل جامعة دمياط جهودًا كبيرة فى سبيل خدمة مجتمع محافظة دمياط فى مجال القطاع الصحى، وتعُد خطوة تحويل تلك المدينة الجامعية إلى مستشفى جامعى خطوة هامة، لكون ذلك الإجراء يوفر عدة سنوات نظرً لان بناء المستشفى الآخرى على الأرض المخصصة لهذا الغرض من جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة سيبدأ فى العام المالى القادم وسيستغرق البناء عدة سنوات مما يؤخر تحقيق آمال المجتمع فى وجود مستشفى جامعى يقدم خدماته الصحية للمجتمع الحاضن للجامعة.


من جانبه أكد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعه دمياط ، انه بدأت اليوم ، أول الأعمال المرتبطة بمشروع إنشاء مستشفى جامعة دمياط بعمل الجسات، و سيبدأ العمل المتتالي فى هذا المشروع القومي الذى يستهدف حلمًا طالما حلمت به محافظة دمياط وأهلها.

وأشار الى انه في هذه اللحظة التاريخية يسعد إدارة جامعة دمياط وجميع العاملين بالجامعة أن تسخر كل طاقاتها من أجل تحقيق حلم دمياط وشعبها والذى من المتوقع أن يستغرق عدة سنوات حتى يتم الانتهاء منه، ومن ثم تجهيزه بأحدث الأجهزة.

وأوضح ، ان الجامعة تخطط على المدى الطويل لتواجد عدة مراكز طبية أسوة بالجامعات القديمة الأخرى، حتى تدعم الجامعة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى وجهود الحكومة لتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصرى .

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