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اقتصاد

سعر الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:01 م
سعر الذهب بختام تعاملات
سعر الذهب بختام تعاملات اليوم
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علياء فوزى
ننشر أسعار الذهب اليوم بختام تعاملات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مابين 820 و 822 جنيهًا.

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وبلغ سعر الجرام عيار 24 مابين 937 و 939 جنيهًا.

ووصل سعر الجرام عيار 18 مابين 703 و 706 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6576 جنيهًا.


وبلغ سعر الذهب عالميا 1881 دولارا للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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