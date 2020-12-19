ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبي: كل دقيقة غضب تفقد ستين ثانية من السعادة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:06 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
Advertisements
محمد بدران

نشرت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت نوال الزغبي في الصورة مرتدية سترة باللون الاسود وبنطالا بنفس اللون واعتمدت علي ماكياج ناعم وتركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة: "لكل دقيقة ، أنت غاضب ، تفقد ستين ثانية من السعادة".


وكانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها ستطرحها في أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد.. وانا متحمسة اكتر منكن".


على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج : محمد المقهور.


يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، و يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم " أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمكياج جذاب.. نوال الزغبي تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

بإطلالة جديدة.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور ..شاهد

نوال الزغبي تظهر بلوك كاجوال عبر إنستجرام

1 ديسمبر يوم نوال الزغبي.. شاهد كيف احتفلت به

نوال الزغبي تشارك متابعيها بفيديو لممارستها الرياضة في المنزل

نوال الزغبى توجه رسالة لـ جمهورها على تويتر ... شاهد

ترشيحاتنا

ظهور أعراض خطيرة على متلقي لقاح كورونا في أمريكا.. و"مستشفى شيكاغو" يوقف التطعيم

هبوط أرضي بشرق شبرا الخيمة.. والحي يكشف السبب.. شاهد

عاد لينتقم ويتوهج .. محمد صلاح يرد بقوة على أزمته مع كلوب بسبب شارة قيادة ليفربول

ظاهرة غريبة.. نادٍ مصري يعرض لاعبا للبيع أون لاين

تركي آل الشيخ يؤازر محمد الشرنوبي بعد إصابته بكورونا

تزوجت حبيبها الأول عرفياً.. أمن القليوبية يكشف سر اختفاء عروس بنها بعد زفافها بأسبوعين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجر صحي بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»