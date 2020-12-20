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حوادث

حبس 3 متهمين حاولوا السطو المسلح على فيلا بالقاهرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة السطو المسلح على فيلا بالقاهرة الجديدة وحيازتهم أسلحة.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوفو على ملابساتها واعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهمين.

كانت قد تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من إحباط واقعة سطو مسلح على فيلا بالقاهرة الجديدة، حيث تم ضبط ٣ متهمين وبحوزتهم أسلحة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، حيث اشتبه المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم التجمع الأول بأحد السيارات أثناء مروره بدائرة القسم.

وبفحصها تبين أنها تابعة لإحدى شركات سيارات الأجرة باستخدام تطبيقات التليفون المحمول بمنطقة البنفسج بالتجمع الأول.

تم فحص مستقليها وتبين أنهم ٣ أشخاص، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها فرد خرطوش و٢ سلاح أبيض وسيجارة مشتعلة بداخلها نبات الحشيش المخدر.

وتبين من الفحص اعتزامهم سرقة صاحب فيلا بالإكراه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم أثناء استلامه الإيجار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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