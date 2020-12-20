تركيا.. ارتفاع عدد قتلى حريق العناية المركزة الخاصة بـ كورونا إلى 10 أشخاص

ارتفع عدد قتلى حريق في إحدى وحدات العناية المركزة الخاصة بحالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.





وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن الحريق الذي اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا أسفر عن مقتل 10 أشخاص.





واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في المستشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي.





ونُقل المصابون الآخرون، الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.





وسجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد عن 17600 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.





وكانت تركيا أعلنت تشديد القيود المفروضة بسبب كورونا في نهاية نوفمبر الماضي بفرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحظر جزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في أعداد المصابين.