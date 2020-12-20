ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا.. ارتفاع عدد قتلى حريق العناية المركزة الخاصة بـ كورونا إلى 10 أشخاص

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ارتفع عدد قتلى حريق في إحدى وحدات العناية المركزة الخاصة بحالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن الحريق الذي اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في المستشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي.

ونُقل المصابون الآخرون، الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

وسجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد عن 17600 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.

وكانت تركيا أعلنت تشديد القيود المفروضة بسبب كورونا في نهاية نوفمبر الماضي بفرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحظر جزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في أعداد المصابين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الصحة التركي يحذر: البلاد تشهد تفشيًا جديدًا لفيروس كورونا

إجلاء 158 مصابا بكورونا في حريق بمستشفى للعزل في روسيا

وفاة 10 أشخاص.. تفاصيل الحريق الكارثي بمستشفى كورونا في رومانيا.. صور

أول تعليق لـ مصر بعد وفاة 10 مرضى بكورونا في حريق بمستشفى في رومانيا

كورونا يستوحش والموجة الثانية تفتك بالملايين.. إغلاق أكبر اقتصاد أوروبي.. والإصابات حول العالم تصل لمستويات قياسية | صور

نداء عاجل من سفارة الكويت بتركيا لرعاياها بشأن كورونا

ترشيحاتنا

مسئولون أمريكيون: ترامب يفكر في إعلان الأحكام العرفية وإلغاء نتيجة الانتخابات

علاقات نسائية محرمة .. محمود حميدة يكشف سبب إشهار زواجه الثاني

تحذير عاجل من البيت الأبيض بشأن لقاحات كورونا

زوجة أحمد عدوية: مكنش معانا تعريفة والنقابة بعتت ألف جنيه ورفضت أخدها

مي عز الدين تتغلب على أوجاع البرنسيسة بيسة بـ خيط حرير

هاني شاكر: منير تعرض لوعكة بسبب مجهوده فى تسجيل ألبومه الجديد..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو

5 وصفات طبيعية دون جراحة لتفتيت حصوات الكلى

إهمال وسوء حظ .. ماكرون يعلن أسباب إصابته بكورونا| فيديو