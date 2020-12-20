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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: اتفاق الرياض يلبي تطلعات الشعب اليمني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
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شيماء مصطفى
علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية.

وقال بن فرحان، اليوم، الأحد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض، متطلعين لأنه يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا جمهوريا، مساء الجمعة الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك، كما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، بينما تم تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية.

يأتي ذلك بعد مرور عام على مفاوضات موسعة برعاية المملكة العربية السعودية، لتأتي بحكومة يمنية جديدة بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد اكتمال الترتيبات العسكرية لتنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن المقرر أن تعمل الحكومة الجديدة على إنهاء الخلافات بين المعسكرين، والتفرغ لمقاتلة ميليشيات الحوثي.

ولقي الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض، ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، حيث ثمنت حكومات العالم جهود المملكة العربية السعودية من أجل الوصول لهذا الاتفاق.
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