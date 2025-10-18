قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره الغاضبة في مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني

إسراء أشرف

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام ضيفه جيرونا، مساء اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويأمل برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك في استعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم الخسارة برباعية على يد إشبيلية الجولة الماضية، حيث يسعى لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمتين.

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويسعى للفوز للحفاظ على الضغط على ريال مدريد متصدر الليجا، في حين يعاني جيرونا هذا الموسم ويتواجد في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط فقط.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، الجمعة، أكد هانز فليك أن فريقه يستعد لمباراة معقدة أمام خصم عنيد، وأثنى على الفلسفة الهجومية لمدرب جيرونا، مشيرًا إلى أن المباراة لن تكون سهلة بأي حال.

كما أعلن فليك عن عودة الثنائي الشاب لامين يامال وفيرمين لوبيز إلى قائمة الفريق، لكنه أوضح أن اللاعبين لن يكونا جاهزين لخوض المباراة كاملة، بسبب نقص الجاهزية البدنية.

غيابات تضرب هجوم برشلونة

يعاني برشلونة من أزمة إصابات في الخط الهجومي، حيث يغيب عدد من اللاعبين المؤثرين على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، داني أولمو، ورافينيا، بالإضافة إلى استمرار ابتعاد غافي وفرينكي دي يونغ بسبب إصابات عضلية.

وقال فليك عن الوضع الحالي: "لدينا بعض الغيابات في الهجوم، وهذه أمور لا يمكن تغييرها. حتى مع عودة بعض المصابين، لن يكونوا قادرين على لعب المباراة كاملة. علينا إدارة الموقف، وقد يحصل لاعبون من لاماسيا على فرصة للمشاركة. سنرى ما سيحدث."

فليك يعلّق على إصابة ليفاندوفسكي: "لا أحد يعتني بجسده مثله"

أوضح المدرب الألماني موقف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مشيرًا إلى أن إصابته ليست خطيرة، لكنه لا يملك موعدًا محددًا لعودته، وقال: "لا أعتقد أن هناك لاعبًا يعتني بجسده مثل روبرت. قال لي إنه شعر أن الإصابة ليست حقيقية، وكان محقًا. هو مسؤول جدًا عن صحته ولياقته. لا أحد سوى كريستيانو رونالدو يوازيه في هذا الأمر. علينا التعامل معه بحذر، لكن الإصابة ليست مقلقة."

وتابع: "ليفاندوفسكي لعب الشوط الثاني وهو يضع ضمادة، ولم يكن يشعر بأي ألم. هذه الأمور تحدث في مثل هذه الفترات من الموسم، خصوصًا بين أكتوبر وديسمبر، مع ازدحام الجدول وكثرة فترات التوقف الدولي."

رافينيا على أعتاب العودة.. وتأثير السفر والضغط

تحدث فليك عن أسباب الإصابات المتكررة، معتبرًا أن ضغط المباريات والتنقلات يؤثران على الحالة البدنية للاعبين. واستشهد برحلة الفريق الأخيرة إلى حفل الكرة الذهبية التي تسببت في عودة متأخرة أثرت على الاستشفاء.

وأوضح: "بالنسبة لرافينيا، أعلم سبب إصابته. هو من أهم لاعبينا في الضغط وبداية الديناميكية داخل الملعب، ونفتقده كثيرًا. لكن أعتقد أنه قريب من العودة."

رسالة فليك: إدارة الأزمة هي وظيفتنا اختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على أن مسؤولية الجهاز الفني هي التعامل مع هذه الظروف المعقدة، قائلًا: "كما قلت من قبل، علينا أن ندير الموقف جيدًا. هذا هو عملنا، وعلينا أن نُخرج أفضل ما في الفريق رغم الغيابات."

