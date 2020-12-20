اقتصادية البرلمان تثمن دور الحكومة في توفير فرص تدريب لشباب المصريين بالخارج

ثمّن النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب دور الحكومة فى توفير فرص تدريب لشباب المصريين بالخارج وذلك خلال فترة تواجدهم داخل مصر، مؤكدًا أن تلك المُبادرة تسهم فى دعم ومساندة شباب الأعمال والاستثمار من المصريين بالخارج للمساهمة فى المشروعات الاستثمارية بمصر.





وأعلن "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى توجيه الشكر للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لتوفير الهيئة فرصا تدريبية لشباب الدارسين في الخارج خلال فترة تواجدهم في مصر وتأكيدها أن هذه الفرص التدريبية التي تم توفيرها لشباب الدارسين بالخارج، جاءت لتعرف هؤلاء الشباب على الفرص المتاحة في مصر وكيفية وآلية العمل في الجهاز الإداري للدولة وأن الشباب الذين حصلوا على فرصة التدريب بالهيئة العامة للاستثمار اطلعوا على جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وإزالة كافة العوائق التي تقع أمام المستثمرين وتسهيل القيام بعملهم.





واقترح الدكتور محمد عبد الحميد على الحكومة وضع خطط وحوافز تشجيعية وبرامج للترويج لجذب استثمارات المصريين بالخارج لاستثمار اموالهم فى مختلف المشروعات الإنتاجية داخل مصر مؤكدًا أن المصريين بالخارج أصبح لهم دورهم الإيجابي والكبير فى دعم الاقتصاد المصرى ودعم الدولة المصرية فى مواجهة وإفشال المؤامرات والإشاعات والأكاذيب التى تردّدها الجماعات الإرهابية والتكفيرية ضد الدولة المصرية.





كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أوضحت أنه يتم التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في العديد من الجوانب التي تخدم المصريين بالخارج، حيث يوجد بالهيئة وحدة مخصصة للمصريين بالخارج ومن يرغب منهم في الاستثمار في مصر، مؤكدة أن الهيئة لها دور كبير في تنشيط حركة الاستثمار في مصر سواء استثمارًا أجنبيًا أو استثمارًا للمصريين.





كما أكد محمد عبدالوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحرص على توعية الشباب المصري بالخارج بتطورات المناخ الاستثماري في مصر والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير أعمال المستثمرين، والاعتماد على الشباب كمحور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.





وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن البرنامج التدريبي شمل موضوعات وزيارات متنوعة لعدد من شباب الدارسين بالخارج في دول وتخصصات مختلفة، وقد تضمن البرنامج تقديم معلومات فنية حول قانون الاستثمار وتعديلاته والفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن إجراءات تأسيس وتعديل الشركات بأشكالها القانونية المختلفة إلى جانب توعية الشباب بدور الهيئة في مجال ريادة الأعمال من خلال مركز فكرتك شركتك والذي يقدم العديد من الخدمات المجانية لرواد الأعمال لمساعدتهم على تخطيط وتنمية مشروعاتهم، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية متنوعة منها مركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة الإعلامية والمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان .والتي تضمنت محاضرات عن أنظمة المناطق الحرة والاستثمارية.