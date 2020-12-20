انطلاق الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية

تفقد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي بدأت فى التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، حيث انطلقت الانتخابات بالتصويت فى صناديق الاقتراع داخل الكلية عقب انتهاء فترة دعاية امتدت لثلاثة أيام، على أن تجرى جولة الإعادة غدا الإثنين.





وتابع رئيس الجامعة توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، مؤكدًا أهمية المشاركة فى هذا الحدث المهم، وحرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





وشدد عبد القادر على الالتزام بالإجراءات الإحترازية واتباع الأساليب الوقائية وذلك للحد من انشار فيروس كورونا المستجد.



