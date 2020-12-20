بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا.. الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم الثلاثي؛ سعد سمير وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري لقائمة الفريق المتجه إلى النيجر اليوم، الأحد، بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.









وضمت بعثة الفريق الأحمر كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.









ويترأس البعثة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بعد إصابة محمد الدماطي بفيروس كورونا.







