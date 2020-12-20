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رياضة

بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا.. الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:07 م
جهاز الأهلي
جهاز الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم الثلاثي؛ سعد سمير وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري لقائمة الفريق المتجه إلى النيجر اليوم، الأحد، بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.


وضمت بعثة الفريق الأحمر كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.


ويترأس البعثة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بعد إصابة محمد الدماطي بفيروس كورونا.


وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في الثانية ظهرًا متجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.
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