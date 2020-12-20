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ديني

الأوقاف: الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا «مطلب شرعي»

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:13 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
نبّهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام الكامل بالخطبة المقررة وموضوعها : “الوقاية خير من العلاج” ، والإسهام بجدية في التوعية الواضحة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا ، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد ، وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها ، والبعد عن التزاحم ، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي عند الحضور إلى المسجد ، والتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعي ووطني وإنساني .

ودعت وزارة الأوقاف إلى ضرورة التزام الجميع بذلك حفاظًا على أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا ، والتزامًا بتعليمات ديننا في دفع الأذى عن أنفسنا وعن الآخرين.

وأكدت الوزارة على عدم فتح أي دار مناسبات ، وعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها ، وتشديد المتابعة في ذلك ، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة ، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط ، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق ، وعدم السماح بأي نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار فيروس كورونا .

من ناحية أخرى، يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني لقاءً مشتركا ومؤتمرا صحفيا مشتركا في افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين غدًا الاثنين 21/ 12/ 2020م ، لافتتاح الدورة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بأكاديمية الأوقاف، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.
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