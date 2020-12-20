علي جمعة: 5 أركان للتيمم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للتيمم أركانا يجب أن يشتمل عليها حتى يكون صحيحًا، فإن اشتمل عليها صح الغسل وهذه الأركان خمسة.





وأضاف جمعة عبر فيسبوك أن أولى أركان الغسل: 1) نقل التراب إلى العضو الممسوح: فيجب أن ينقل التراب بيده إلى العضو الممسوح عليه، فلا يكفي أن يصيبه التراب بغير نقل منه.





2) النية : وهي أساس في صحة الأعمال، و مراد الفقهاء بالنية : أنها قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن تراخى الفعل سمي عزمًا. والنية واجبة في كل عبادة؛ وذلك لقول النبي ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه » [متفق عليه].





وأوضح أن المتيمم إذا نوى استباحة فرض الصلاة أو الطواف أو خطبة الجمعة كانت نيته لواحدة فقط من هذه لأن التيمم خلاف الأصل فلا يتعدى لغيره، فمن نوى صلاة الفرض، لا يجوز له أن يطوف بنفس التيمم، أو يخطب الجمعة بنفس هذه النية، وينبغي عليه تيمم آخر لهذا، ولكن يجوز له أن يصلي النافلة أو يصلي الجنازة أو مس المصحف أو قراءته وسجدة الشكر. أما من نوى النافلة فإنه لا يجوز له أداء الفريضة والخطبة بهذا التيمم، ولكن يجوز له باقي ما ذكر، أما إذا نوى قراءة القرآن وسجدة الشكر جاز له قراءة القرآن ومسه وسجدة التلاوة والشكر، ولكن لا يجوز له صلاة النافلة أو صلاة الفريضة أو الجنازة أو الطواف وباقي ما ذكر فهذه هي مراتب النية.





3) مسح الوجه : فيضرب باطن يده في التراب الطاهر ثم يمسح به وجهه ولو وضع يده بغير ضرب للتراب وعلق بها تراب فمسح وجه صح، ولكن الأفضل ضرب يده.





4) مسح اليدين : ومسح اليدين إلى المرفقين (وهما ما يسميه الناس بالكوعين) تمامًا كالوضوء، ويكون مسح اليدين إلى المرفقين بضربة غير ضربة مسح الوجه، فيمسح بباطن اليد اليسرى ظاهر اليد اليمنى، وبباطن اليد اليمنى ظاهر اليد اليسرى. ودليل مسح قول النبي ﷺ : « التيمم ضربتان : ضربة للوجه، وضربة لليدين » [أخرجه الحاكم والبيهقي والدراقطني]





5) الترتيب : في مسح الأعضاء فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر.





وأكد الدكتور علي جمعة أنه إذا أتى المسلم بالأركان الخمسة مذكورة، كان تيممه صحيحًا بعد مراعاة الشروط السابق ذكرها.



