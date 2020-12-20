غياب شهرين.. جراحة في كتف ناصر ماهر لاعب الأهلي غدًا

يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لعملية جراحية غدًا، الاثنين، بمعرفة الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.





وطلب محمود الخطيب رئيس النادي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسلتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية.



