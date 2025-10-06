أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 6-10-2025

يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر اليوم الاثنين6-10-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
أسعار العملات العربية اليوم
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء: 155.49 جنيه.
سعر البيع: 156.04جنيه.
سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء: 12.70 جنيه.
سعر البيع: 12.77 جنيه.
ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء: 13 جنيها.
سعر البيع: 13.04 جنيه.
وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري.
سعر الشراء: 125.50 جنيه
سعر البيع : 127.10 جنيه
وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء: 66.95 جنيه.
سعر البيع: 67.62 جنيه.
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم
سعر الشراء: 122.97 جنيه.
سعر البيع: 124.46 جنيه.