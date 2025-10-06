قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 6-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر اليوم الاثنين6-10-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية اليوم 

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 155.49 جنيه.

سعر البيع: 156.04جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري  اليوم 

سعر الشراء: 12.70 جنيه.

سعر البيع: 12.77 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 13 جنيها.

سعر البيع: 13.04 جنيه.

وسجل  سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري. 

سعر الشراء: 125.50 جنيه

سعر البيع : 127.10 جنيه

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم 

سعر الشراء: 66.95 جنيه.

سعر البيع: 67.62 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 122.97 جنيه.

سعر البيع: 124.46 جنيه.

