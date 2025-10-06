ضربهم بالنار.. تفاصيل إنهاء حياة سيدة وزوجها على يد شقيقها بالغربية

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة إنهاء حياة سيدة وزوجها على يد شقيقها إثر خلافات أسرية .

تحرك جهات التحقيق

كما وجهت النيابة العامة بسرعه ضبط وإحضار المتهم بارتكاب الواقعة وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.





وكانت قرية سماتاي بمركز قطور بمحافظة الغربية واقعة شروع شاب في إنهاء حياة شقيقته وزوجها رميا بالرصاص إثر خلافات أسرية وفر المتهم هاربا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

هروب الجاني

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع سيدة وزوجها رميا بالرصاص علي يد شقيقها بنطاق قرية سماتاي بنطاق دائرة مركز قطور.

تفاصيل الواقعة

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

كما تبين قيام شخص بإطلاق النار على شقيقته وزوجها إثر خلافات أسرية، تم نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جهود أمنية

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وتسليمه لعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.