الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية: انتصارات أكتوبر معجزة يحتذى بها في تاريخ العسكرية على مر العصور

تهنئة محافظ الغربية
تهنئة محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

بعث اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء نصها:
“يسعدنى أن أبعث لفخامتكم بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية و الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة والتي قدمت فيها القوات المسلحة المصرية أروع البطولات والتضحيات من أجل الوطن متوجهاً للمولى عز وجل بخالص الدعوات لفخامتكم بوافر الصحة والعافية وتحقيق مزيد من الانجازات من اجل رفعة وطننا الغالي دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم”.

توجيهات محافظ الغربية 

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لِكِلَا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين والقيادات العسكرية والامنية بهذه الذكرى المجيدة التي سطر فيها أبناء الشعب مع قواته المسلحة ملحمة شهد لها العالم أجمع بأنها معجزة يُحتذى بها في تاريخ العسكرية على مر العصور.

اخبار محافظة الغربية الرئيس السيسي انتصار حزب حرب اكتوبر نصر عظيم

