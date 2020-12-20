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رياضة

شباب سموحة يتعادل سلبيا مع أسوان في بطولة الجمهورية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:44 م
لقاء شباب سموحة وأسوان
لقاء شباب سموحة وأسوان
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حسام الحارتي
تعادل فريق 99 لكرة القدم بنادى سموحة سلبيا مع نظيره أسوان فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانحل ضمن منافسات بطولة الجمهورية.


شهدت المباراة هجوما شرسا من لاعبى سموحه على مدار شوطي المباراة، فى محاولة لإدراك الفوز وحصد نقاط المباراة، إلا أنهم أخفقوا فى هز الشباك وترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين وتقاسم نقاط المباراة.


وسبق أن تعادل فريق "2001" لكرة القدم بنادى سموحة مع مضيفه غزل المحلة بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب المحلة الفرعى، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.


أحرز أهداف سموحه، محمد سعيد "مكرونة" فى الدقيقه 25 من الشوط الاول وعبد الرحمن " جنش" فى الدقيقة 15 من الشوط الثاني.


خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:


محمد أيمن، أحمد محمد، إبراهيم سامى ، يوسف جوده، عبد الرحمن حمدى، محمود رفاعى، إبراهيم داود، محمد طلعت، عمر نشأت، محمد سعيد، الصافى عماد.


وشارك خلال اللقاء كل من : حسام محمد، يحي ياسر، محمود منتصر، طارق علاء.


ويقود فريق سموحة محمد فاروق مديرا فنيا ، علاء عثمان مدربا عاما، إسلام السيد مدربا للحراس ، محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د/محمد عادل اخصائى اصابات وتأهيل، د/أحمد سمير مخططا احمال.


رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.


يترأس قطاع الكرة بنادى سموحه الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.
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