فيديوجراف.. ظاهرة فلكية نادرة ينتظرها العالم.. شاهد

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يعد لقاء الكوكبين زحل والمشتري هو اللقاء الاول الذي طال انتظاره سنوات عديدة والذي يصادف حدوثه بداية موسم الشتاء، حيث يكون زحل على يسار المشتري وحتى اقترانهما التام في 21 ديسمبر الحالي حيث يتبادلان أماكنهما في السماء.









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حدوث ظاهرة التقاء المشترى وزحل من خلال الفيديوجراف التالي.