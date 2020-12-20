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فيديو جراف

فيديوجراف.. ظاهرة فلكية نادرة ينتظرها العالم.. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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منار شعبان
ينتظر العالم أجمع حدوث ظاهرة فلكية نادرة قد تراها في العمر مرة واحدة وقد لا يحالفك الحظ، حيث يمكن تكرارها مرة كل 20 عاما ولكن بطريقة ليست واحدة مثل هذه المرة وهي التقاء كوكبي زحل والمشترى.


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يعد لقاء الكوكبين زحل والمشتري هو اللقاء الاول الذي طال انتظاره سنوات عديدة والذي يصادف حدوثه بداية موسم الشتاء، حيث يكون زحل على يسار المشتري وحتى اقترانهما التام في 21 ديسمبر الحالي حيث يتبادلان أماكنهما في السماء.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حدوث ظاهرة التقاء المشترى وزحل من خلال الفيديوجراف التالي.
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