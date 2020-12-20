شاهد .. طرازان جديدان من سيارات ألفا روميو موديل 2021

أعلنت الشركة الايطالية لصناعة السيارات ألفا روميو عن تفاصيل جديدة حول طرازي جوليا وستلفيو موديل 2021 ، واللذان تم طرحهما مؤخرا فى صالات العرض بأمريكا الشمالية .





وأوضحت الشركة الإيطالية انه تم تقليص فئات الطرازين جوليا وستلفيو الى 4 فئات بدلا من 7 وهي سبرينت، وتي ، وتي سبورت ، وكوادريفوليو.





وقالت شركة الفا رميو ان مميزات الامان فى طرازي جوليا وستلفيو موديل 2021 ، هى نظام المساعدة على الطريق السريع ، ونظام المساعدة في الازدحام المروري ، والتعرف على إشارات المرور ، ومساعد السرعة الذكي ، ومساعد الحفاظ على المسار ، ومساعد النقطة العمياء النشط، وتنبيه السائق ، والتحذير من الاصطدام الأمامي القياسي عالي السرعة.





ويستمد طرازا جوليا وستلفيو سبرينت قوتهما من محرك توربو بقوة 280 حصانًا وعزم دوران 306 رطل-قدم ، و مجهزان بأربع أسطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات ، ومصابيح أمامية زينون ثنائية ، ومكابح بريمبو أمامية ، ومقاعد جلدية ، وتعديل بـ 10 اتجاهات للمقاعد الأمامية، تشغيل عن بعد ، دخول بدون مفتاح ، تحذير من الاصطدام الأمامي مع توقف كامل السرعة ، Apple CarPlay ، Android Auto وراديو SiriusXM. ويمكن للعملاء طلب تزويد طرازات Sprint بالدفع الرباعي.





بينما يضيف طرازا جوليا 2021 وستيلفيو TI فتحة سقف مزدوجة وشاشة مقاس 8.8 بوصة متعددة اللمس مع راديو عالي الدقة ونظام ملاحة.





كما انه في طراز Ti Sport معدات إضافية تشتمل على ترس تفاضلي محدود الانزلاق وفوهات عادم سوداء وجناح خلفي ، وعجلات مقاس 20 بوصة بشكل قياسي .





بينما تستمر طرازات Alfa Romeo التي تحمل علامة " كوادريفوجيليو " في تقديم محرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 2.9 لتر يوفر قوة 503 حصان.





أما عن الأسعار فـتبدأ Alfa Romeo Giulia Sprint من 39،450 دولاراً أي ما يقارب 620 الف جنيه مصري وترتفع إلى 42،700 دولار لـ Ti ، و 45،900 دولار أي ما يقارب 670 الف جنيه مصري لـ Ti Sport ، و 74،750 دولارًا أي ما يعادل مليونا و200 الف جنيه مصري لكوادريفوليو، وفي الوقت نفسه ، يبلغ سعر ستيلفيو من 41،450 دولارًا أي ما يعادل 650 الف جنيه مصري لـ Sprint ، و 47،100 دولارًا أي ما يعادل 740 الف جنيه مصري لـ TI ، و 50،300 دولار أي ما يقارب 790 الف جنيه مصري لـ Ti Sport ، و 80،750 دولارًا أي ما يقارب المليون و300 الف جنيه مصري لـ لكوادريفيجيليو .