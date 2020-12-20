استثناءات لأصحاب الأمراض المزمنة.. الدقهلية تخفض عدد العاملين في المصالح بنسبة 50%

أ صدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الأحد ، القرار رقم 667 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقليل أعداد العاملين بنسبة 50% من قوة العمل؛ بشرط ألا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وطبقًا لرؤية رؤساء المصالح، وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



فيما تضمن القرار بأن الأولوية فى الحصول على الإجازة هم الموظفون الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ويمنح كل مصاب إجازة حدها الأدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ عن الإصابة تزداد لحين شفائهم ووفقا للحالة الصحية لكل مصاب، كما يمنح الموظف المخالط للمصاب بالفيروس إجازة استثنائية طبقا لإجراءات التحقق من ذلك.





كما تضمن القرار أن الإجازة تمنح أيضا للموظف المصاب بأمراض مزمنة ( الضغط ، والقلب، السكر ، الكلى ...) ووفقا لما هو ثابت بالملف الوظيفى، وتمنح الإجازة أيضا الموظفة الحامل، والمرضعة ، والتى ترعى أطفالا أقل من 12 عاما ويستثنى من حكم هذه المادة العاملين بالصحة والتأمين الصحى وجميع المستشفيات والإسعاف والتعليم وكذا المرافق والتى تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز، كما تضمن القرار أنه يجوز الاستعانة بأى من العاملين الحاصلين على الإجازة الاستثنائية طبقا لاحتياجات العمل.



كما شدد القرار على ضرورة التزام المواطنين والعاملين والمترددين على دور العبادة وجميع الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.





كما تضمن القرار حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات على المخالفين وغلق دور المناسبات ودورات المياه الملحقة بدور العبادة وحظر اقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وكذا غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات على المخالفين.





وأكد القرار ضرورة الالتزام بنسب الإشغال المقررة واجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.



