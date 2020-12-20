ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استثناءات لأصحاب الأمراض المزمنة.. الدقهلية تخفض عدد العاملين في المصالح بنسبة 50%

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:42 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الأحد، القرار رقم 667 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقليل أعداد العاملين بنسبة 50% من قوة العمل؛ بشرط ألا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وطبقًا لرؤية رؤساء المصالح، وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

فيما تضمن القرار بأن الأولوية فى الحصول على الإجازة هم الموظفون الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ويمنح كل مصاب إجازة حدها الأدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ عن الإصابة تزداد لحين شفائهم ووفقا للحالة الصحية لكل مصاب، كما يمنح الموظف المخالط للمصاب بالفيروس إجازة استثنائية طبقا لإجراءات التحقق من ذلك.

كما تضمن القرار أن الإجازة تمنح أيضا للموظف المصاب بأمراض مزمنة ( الضغط ، والقلب، السكر ، الكلى ...) ووفقا لما هو ثابت بالملف الوظيفى، وتمنح الإجازة أيضا الموظفة الحامل، والمرضعة ، والتى ترعى أطفالا أقل من 12 عاما ويستثنى من حكم هذه المادة العاملين بالصحة والتأمين الصحى وجميع المستشفيات والإسعاف والتعليم وكذا المرافق والتى تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز، كما تضمن القرار أنه يجوز الاستعانة بأى من العاملين الحاصلين على الإجازة الاستثنائية طبقا لاحتياجات العمل.

كما شدد القرار على ضرورة التزام المواطنين والعاملين والمترددين على دور العبادة وجميع الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

كما تضمن القرار حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات على المخالفين وغلق دور المناسبات ودورات المياه الملحقة بدور العبادة وحظر اقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وكذا غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأكد القرار ضرورة الالتزام بنسب الإشغال المقررة واجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

استثناءات لأصحاب الأمراض المزمنة.. الدقهلية تخفض عدد العاملين في المصالح بنسبة 50%
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إجازات وتخفيض عاملين.. البحيرة تعلن عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

تعليم البحيرة: إلغاء الإجازات الاستثنائية حتي نهاية نوفمبر

لمواجهة الموجة الثانية.. حملات مرورية مكثفة على المقاهي بمركز أبو المطامير في البحيرة

قرار جديد من الأزهر الشريف بخصوص مصابي كورونا.. تفاصيل

لمواجهة الموجة الثانية.. غلق دير السيدة العذراء بمركز وادي النطرون

ننشر قرارات محافظ الشرقية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

دعاء عند سماع أذان المغرب لقضاء الحوائج.. ردده على أكبر المستحيلات لتتحقق

أيمن يونس رئيسا.. اعتماد اللجنة التنفيذية لكرة القدم بـ نادي الزمالك

كورونا تعود .. الدوري المصري مهدد والإجراءات الاحترازية تغيب عن اللاعبين

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

فن وهندسة.. انطلاق برنامج أحمد عفيفي عبر قناة الزمالك غدًا.. والغندور يرحل قريبًا

مي زايد لـ صدى البلد: عاش يا كابتن كاد يتوقف بعد رحيل رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

هل كورونا يسبب جلطة؟ طبيب أعصاب يرد