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أخبار العالم

أول تعليق أمريكي على سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:53 م
أمريكا تتابع ظهور
أمريكا تتابع ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا
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قسم الخارجي
قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تراقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" في بريطانيا، لكنهم أكدوا أنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك الطرفة وصلت أمريكا.

وأوضح الدكتور منصف السلاوي كبير المستشارين العلميين ببرنامج التلقيح الحكومي المعروف بـ "راب سبيد" في تصريحات لشبكة "سي إن إن" انهم يتابعون بعناية شديدة أنباء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وأكد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد شقت طريقها إلى الولايات المتحدة، بعد ظهورها مؤخرا في انجلترا وبعض الدول الأخرى.

وقال السلاوي إنه من غير المرجح أن تؤثر السلالة الجديدة لفيروس كورونا المبلغ عنها في بريطانيا على فعالية اللقاحات المتاحة ضد الفيروس.

وأضاف المسؤول الأمريكي "حتى الآن، لا أعتقد أنه كان هناك سلالة واحدة من الفيروس.. لا يمكننا استبعاد هذه الفرضية.. لكنها ليست مؤكدة حاليا".

وأشار السلاوي إلى أن اللقاحات تستخدم أجسامًا مضادة للعديد من الأجزاء المختلفة من بروتين السنبلة الموجود في فيروس كورونا، موضحا أن فرص تغير فعالية اللقاحات منخفضة.

في المقابل، شكك مساعد وزير الصحة الأمريكي الأدميرال بريت جيروير في التهديد الذي تشكله الطفرة الجديدة في فيروس كورونا، موضحا أن الفيروس تحور أكثر من 4 آلاف مرة منذ اكتشافه.

بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا مع ظهور حالة واحدة في استراليا.
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