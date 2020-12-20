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رياضة

من داخل العزل .. مجدي قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:29 م
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
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عمرو ابوبكر
حرص محمد مجدى قفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على توجيه الشكر لجماهير القلعة الحمراء من داخل العزل الصحي، بعد اختيار هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الأفضل في 2020 بعد سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى.
 
وكتب قفشة عبر صفحته على موقع تبادل الصور إنستجرام: "رسميًا أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا 2020 شكرًا جماهير النادي الأهلي العظيمة علي التصويت ودعمكم المتواصل وإن شاء الله القادم أفضل بطموح أكبر وبطولات أكتر.

وحسمت الجماهير سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى حول أفضل هدف فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

واختارت الجماهير هدف محمد مجدى قفشة نجم الأهلى ليكون الأفضل فى البطولة، متفوقًا على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.

وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير فى الاستفتاء الذى طرحه الـ«كاف» على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلى لصالحه بـ"الضربة القاضية".

وسجل قفشة هدفًا قاتلًا فى مرمى الزمالك وتحديدًا فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ ليحصد اللقب الإفريقى التاسع للأهلى وهو رقم قياسى لم يُحققه اى نادٍ أفريقى آخر.

وجاء هدف قفشة بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل، حيث سجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، ثم سجل أفشة هدف الفوز وحصد البطولة الإٔفريقية.

جدير بالذكر أن قفشة تعرض للاصابة بفيروس كورونا منعته من السفر مع النادي الأهلي لخوض مباراة في بطولة دوري ابطال إفريقيا المقرر اقامتها يوم 23 ديسمبر من الشهر الجاري.
من داخل العزل .. مجدي قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. شاهد
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