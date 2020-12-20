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برلمان

بعد تصدر مصر الترتيب العالمي لتصدير الموالح.. برلمانية: مصر تجني ثمار المشروعات التي دشنها السيسي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:36 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
علقت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على إعلان وزير الزراعة عن احتلال مصر للمرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، قائلة: "مصر كانت تحتل الريادة الزراعية منذ القدم  وحان الوقت لعودتها مرة أخرى".

أوضحت "فهمى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تمكنت من استعادة مكانتها مرة أخرى زراعيًا بعد إهمالها لسنوات عديدة، مشيرة إلى أن الدولة أقامت العديد من المشروعات الزراعية التي أدت لانتعاش المجال الزراعي  بهدف الوصول إلى تلك المكانة عالميًا.

وأضافت عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المرتبة التي احتلتها مصر سوف تصب في مصلحتها اقتصاديًا من خلال ظبط الميزان التجاري لصالحها، منوهة على أنها استطاعت أن تحدث ذلك على الرغم من اجتياح فيروس كورونا للعالم أجمع.

وتابعت: "الفترة القادمة سوف تجنى مصر ثمار كافة المشروعات التجارية والصناعية والزراعية التي نفذتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على الدعم الواسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة حتي أصبحت مصر الأولي عالميًا في تصدير الموالح ، والفراولة، معلنًا ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا إلي 4 مليون و900 ألف طن.

وأكد "القصير"، في كلمة له خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، له اليوم، بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية أن قطاع الزراعة أثبت خلال جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة وقادر علي تحمل الصدمات، وأثبت دوره الكبير في اقتصاديات الدول.
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