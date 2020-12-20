وزير التعليم : لن نعطل الدراسة .. وقراراتنا الجديدة هدفها حماية الطلاب والمعلمين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تعطيل للدراسة في جمهورية مصر العربية بسبب كورونا.









وقال وزير التربية والتعليم ، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن القرارات الجديدة التي تم اعلانها منذ قليل هي اجراءات لحماية أبنائنا ومعلمينا ، مع الاهتمام باستكمال المحتوى التعليمي واتمام التقييم العادل.









وأضاف وزير التربية والتعليم : الفصل الدراسي الاول مستمر وفق الخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، كما أن التدريس/التحصيل مستمر حتى ١٠ يناير ٢٠٢١ ، ثم سيتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من ١٠ يناير حتى ٥ فبراير ٢٠٢١.







