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تعليم

وزير التعليم : لن نعطل الدراسة .. وقراراتنا الجديدة هدفها حماية الطلاب والمعلمين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:51 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تعطيل للدراسة في جمهورية مصر العربية بسبب كورونا.


وقال وزير التربية والتعليم ، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن القرارات الجديدة التي تم اعلانها منذ قليل هي اجراءات لحماية أبنائنا ومعلمينا ، مع الاهتمام باستكمال المحتوى التعليمي واتمام التقييم العادل.


وأضاف وزير التربية والتعليم : الفصل الدراسي الاول مستمر وفق الخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، كما أن التدريس/التحصيل مستمر حتى ١٠ يناير ٢٠٢١ ، ثم سيتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من ١٠ يناير حتى ٥ فبراير ٢٠٢١.


واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : نحن أتحنا للادارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل في المدة من ١٠ يناير حتى ٥ فبراير 2021 ، كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة ، وبالتالي كل إدارة سيكون لها جدول مختلف وليس بالضرورة أن يمتحن جميع الطلاب  من ١٠ يناير ٢٠٢١.
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