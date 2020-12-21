ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للحد من مصادر التلوث.. بروتوكول بين جهاز شئون البيئة ونادى روتاري

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة ونادي روتاري للتعاون فى عدد من المجالات البيئية منها التنمية المستدامة- المحميات الطبيعية- تغير المناخ - التنوع البيولوجى- حملات التشجير- منظومة المخلفات الصلبة- دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورة إيناس محمد أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة  وأسامة لطفى الأحمر بصفته محافظ المنطقة الروتارية.

وقد أكدت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار المشاركة مع كل الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كل مصادر الملوثات والتي تؤثر على صحة الإنسان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كل المحافظات المصرية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030. 

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن بروتوكول التعاون المشترك ستقوم من خلاله الوزارة بتقديم الدعم الفني من خلال الخبراء فى كل المجالات البيئية بجانب الدعم اللوجيستى المرتبط باختصاص عمل جهاز شئون البيئة، كما يهدف إلى المشاركة من خلال الأنشطة التى يقوم بها الطرفان مثل الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية. 

كما يتضمن البروتوكول التعاون المشترك فى تنفيذ المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية، ودعم برامج بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى جميع المحافظات، وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات البيئية، والترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء، إضافة إلى مراعاة البعد البيئي فى كل الأعمال الخيرية التى ينفذها النادى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرا السياحة والآثار والبيئة: حملات مشتركة للترويج للسياحة البيئية محليًا وعالميًا

لترويجها محليا ودوليا.. العنانى: إنتاج فيلم مشترك عن السياحة البيئية.. وترويج المنتج عبر صفحات السوشيال ميديا.. ياسمين فؤاد: نوفر تجربة سياحية بيئية مميزة

وزيرة البيئة تناقش مع بنك الاستثمار الأوروبي فرص الاستثمار في المشروعات البيئية

ترشيحاتنا

قمة خليجية في يناير.. تفاصيل جديدة بشأن المصالحة مع قطر

بسبب كورونا.. ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

لم تحدث منذ مئات السنين| البحوث الفلكية: اقتران كوكبي زحل والمشتري خلال غروب اليوم

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

لماذا وصف الرسول الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة؟

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا