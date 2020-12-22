برلماني: مجلس الشيوخ سيساهم في توسيع دائرة الحوار المجتمعي مع المتخصصين





قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور وإسهامات فى إثراء المناقشات والدراسات بشأن القوانين المعروضة من جانب البرلمان أو الحكومة.





كما أشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيساهم فى توسيع دائرة الحوار المجتمعى مع المتخصصين ، وستستعين به السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لإعداد دراسات ترتبط بأولوياته من قوانين تمس الحياة اليومية للمواطنين.





كما اكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيدعم قيم المواطنة ويفتح مجال للنقاش وإعداد دراسات متخصصة تجعل السلطة التنفيذية ترسم سياسات الدولة.



