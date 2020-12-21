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اقتصاد

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:37 م
علم الكويت
علم الكويت
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وكالات
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 33ر44 نقطةً ليبلغ مستوى 12ر5588 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 79ر0%.

وجرى تداول كمية أسهم بلغت 6ر214 مليون سهم تمت عبر 12021 صفقة نقدية بقيمة 10ر45 مليون دينار كويتي .

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وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر61 نقطةً ليبلغ مستوى 74ر4533 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 33ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر145 مليون سهم تمت عبر 5733 صفقة نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر36 نقطةً ليبلغ مستوى 47ر6122 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 07ر69 مليون سهم تمت عبر 6288 صفقة بقيمة 18ر33 مليون دينار .
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