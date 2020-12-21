اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 33ر44 نقطةً ليبلغ مستوى 12ر5588 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 79ر0%.
وجرى تداول كمية أسهم بلغت 6ر214 مليون سهم تمت عبر 12021 صفقة نقدية بقيمة 10ر45 مليون دينار كويتي .
اقرأ أيضًا..
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر61 نقطةً ليبلغ مستوى 74ر4533 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 33ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر145 مليون سهم تمت عبر 5733 صفقة نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر36 نقطةً ليبلغ مستوى 47ر6122 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 07ر69 مليون سهم تمت عبر 6288 صفقة بقيمة 18ر33 مليون دينار .