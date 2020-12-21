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محافظات

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ القاهرة يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:36 م
محافظ القاهرة يترأس
محافظ القاهرة يترأس اجتماع المجلس التنفيذى
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عبد العزيز جمال
ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووجه محافظ القاهرة، خلال الاجتماع التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة قرب الاحتفال بميلاد السيد المسيح، مشيدًا بالقرار الذى اتخذته كل الطوائف المسيحية بإعادة النظر فى التجمعات وقصر الاحتفالات على عدد محدود.

وأكد محافظ القاهرة، أن قرارهم هذا دليل على ارتفاع وعيهم الوطنى وحرصهم على تقديم العون لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لحماية المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة، الشكر للعاملين بمختلف إدارات المحافظة على الجهد المبذول في كل المجالات، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت محل إشادة بفضل الجهود التى يبذلها العاملين بها لإظهار وجهها الحضارى.

وتفقد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، أمس الأحد، أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب والتي تضم 143 عقارا بهم 350 أسرة في إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد أن مشروع تطوير منطقة الطيبي بالسيدة زينب مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين.

وأضاف أنه تم إزالة 25 عقارا حتى الآن وسيمنح قاطنيها إيجار شهرى حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير فى المنطقة لا توفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأضاف أن مشروع تطوير منطقة الطيبي (روضة السيدة 2) سيتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، بالإضافة الى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق"، مؤكدًا أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبو الريش بالكامل.

وأشار إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبي منطقة إعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الاولى (روضة السيدة 1) بتطوير المنطقة وفق طراز معماري يحاكي طبيعة القاهرة التاريخية.
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