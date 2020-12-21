وفاة فايتسا مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق

وأعلن نادى اينتراخت فرانكفورت الذى تولى تدريبه فايتسا من قبل فى بيان رسمي له خبر وفاة مدربه قائلا: "نحزن على خسارة شخص عاش كرة القدم وداعا فايتسا."

وتولى فايتسا تدريبفريق الأهلى خلال موسم 19881989، وظهر بمستوى مميز مما أدى إلى توليه تدريب المنتخب المصري موسم 1990-1991.

وعلى الجانب الأخر ، كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي عن تطورات حالات الإصابة لدى اللاعبين التي ضربت الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة .





وقال محمد شوقي في تصريحات إذاعية: " هناك حالة قلق شديدة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بسبب كثرة إصابات اللاعبين بفيروس كورونا الفترة الأخيرة ".





وتابع : " سيتم عمل إجتماعات مع اللاعبين فور عودتهم من أجل التحدث معهم على كيفية الحفاظ على انفسهم بشكل أكبر والالتزام بالاجراءات الوقائية ".





وأضاف : " محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة لا يعانون من أي أعراض بفيروس كورونا ، ولكن هذا لا يعنى سلبية المسحة الخاصة بهؤلاء اللاعبين ".





واختتم : " موقف أجايي من العودة لم يحسم حتى الآن ، ومروان محسن يعاني من شد في العضلة الخلفية لم يشف منه بصورة كلية والجهاز الفني فضل إراحته للمباريات القادمة ".



