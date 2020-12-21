ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيلم سيدة البحر يمثل السعودية في الأوسكار

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:48 م
سيدة البحر
سيدة البحر
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الشركة المنتجة للفيلم السعودى "سيدة البحر" عن اختياره ليمثل المملكة العربية السعودية في جوائز الأوسكار 2021، ضمن فئة "أفضل فيلم روائي أجنبي". 


الفيلم حائز على جائزة "فيرونا" إحدى جوائز مهرجان فينيسيا الدولي ، من إخراج المخرجة السعودية (شهد أمين) ‏وسوف يتاح الساعة 7:30 مساء.


سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري.


الفيلم يقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.


ووصفت مجلة «ذا هوليود ريبورتر» فيلم «سيدة البحر» بأنه «خرافة واقعية سحرية خالدة تحمل رسالة نسوية معاصرة». وعُرض في عدد من المهرجانات، بما في ذلك مهرجان لوس أنجلوس نيو ويف الدولي السينمائي (2019).


وحصل على جائزة نادي فيرونا السينمائي في مسابقة أسبوع النقاد، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 76 (2019)؛ وجائزة  سوذرلاند في مهرجان لندن السينمائي، لندن (2019)؛ والتانيت البرونزي في أيام قرطاج السينمائية (2019)؛ وجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (2019)؛ وأفضل فيلم آسيوي، مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي 30 (2019). كما شارك الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية الجديدة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2019).


شهد أمين مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية، ولدت بمدينة جدة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إنتاج الفيديو والدراسات الفنية السينمائية من جامعة ويست لندن، كما تحمل شهادة في كتابة السيناريو. وتضم قائمة أعمالها الفيلمين القصيرين «موسيقانا»، و«نافذة ليلى» الذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية، وفيلم «حورية وعين» الذي حقق حضورًا عالميًا وشارك في العديد من المهرجانات الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بين أمريكا وفرنسا والهند.. تفاصيل رحلة فيلم "حنة ورد" في 90 مهرجان سينمائي عالمي

اختيار فيلم "200 متر" لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار لعام 2021

لقطات من فيلم المخرجة سارة مسفر المشارك بمهرجان القاهرة السينمائي

عرض الفيلم القصير منارة في مهرجان الفيلم القصير في لوس أنجلوس

ترشيحاتنا

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

هل استعان به الزمالك لفك السحر؟ .. القصة الحقيقية للشيخ سعيد الأهلاوي

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات بثينة رشوان

قمة خليجية في يناير.. تفاصيل جديدة بشأن المصالحة مع قطر

إصابة لاعب جديد فى نادى الزمالك بفيروس كورونا.. شاهد

استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في دمياط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أصفر .. تعرف على أشهر تاكسي في الإسكندرية

5 لقاحات والفيروس يتحوّر.. هل تقضي سلالة كورونا الجديدة على آمال نهاية الوباء؟

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر