فيلم سيدة البحر يمثل السعودية في الأوسكار

الفيلم حائز على جائزة "فيرونا" إحدى جوائز مهرجان فينيسيا الدولي ، من إخراج المخرجة السعودية (شهد أمين) ‏وسوف يتاح الساعة 7:30 مساء.

سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري.

ووصفت مجلة «ذا هوليود ريبورتر» فيلم «سيدة البحر» بأنه «خرافة واقعية سحرية خالدة تحمل رسالة نسوية معاصرة». وعُرض في عدد من المهرجانات، بما في ذلك مهرجان لوس أنجلوس نيو ويف الدولي السينمائي (2019).









وحصل على جائزة نادي فيرونا السينمائي في مسابقة أسبوع النقاد، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 76 (2019)؛ وجائزة سوذرلاند في مهرجان لندن السينمائي، لندن (2019)؛ والتانيت البرونزي في أيام قرطاج السينمائية (2019)؛ وجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (2019)؛ وأفضل فيلم آسيوي، مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي 30 (2019). كما شارك الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية الجديدة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2019).









شهد أمين مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية، ولدت بمدينة جدة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إنتاج الفيديو والدراسات الفنية السينمائية من جامعة ويست لندن، كما تحمل شهادة في كتابة السيناريو. وتضم قائمة أعمالها الفيلمين القصيرين «موسيقانا»، و«نافذة ليلى» الذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية، وفيلم «حورية وعين» الذي حقق حضورًا عالميًا وشارك في العديد من المهرجانات الدولية.