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مرأة

الأب الحنين رزق.. قصة عروسين بكى الملايين في عقد قرانهما.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:02 م
قصة عروسين بكى الملايين
قصة عروسين بكى الملايين في عقد قرانهما
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حياة عبد العزيز - تصوير : اشرف العمدة
ابنتي قرة عيني.. وروح فؤادي.. صديقتي.. وحبيبتي.. ورفيقة العمر.. القلوب بحبها مسكونة.. هي سبب الرزق رغم ضعفها.. وأم أبيها رغم صغرها.. وسبيلي إلى الجنة.. وشمس أيامي وقمر لياليا.. كلمات مؤثرة فاجئ بها أب نجلته في عقد قرانها، والتي أثرت في كل من شاهد الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي أيًا كان عمره.

قصة حب جمعت بين محمد شامل ودنيا غانم العروسين منذ حوالي أكثر من 8 أعوام، حيث كان يدرس بالثانوية العامة وهي طالبة بالمرحلة الإعدادية، تلك الفترة التي لم يشغل بالهم سوى كلمات رومانسية ونظرات بريئة ممزوجة بالخجل.

بالرغم من صغر سنهم إلا أنهم استطاعوا الحفاظ على قصة الحب كقصص حب الروايات والأفلام، وبعد مرور الوقت ونضج كل منهما، بدأت الحكاية تتخذ محورًا آخر، وأخذ الشاب حكمة من «واتوا البيوت من أبوابها».

وبالفعل تحدث مع والد دنيا الاتفاق على أن تكون علاقة الحب رسمية وأن تتوج في النهاية بالزواج، ولكن تواجدت بعض العوائق في البداية كأي خلاف يحدث بين طرفين، ولكن استطاعا الحبيبين أن يتغلبا عن أي مشاكل أو عوائق بمساعدة والد العروس.

"عمو عمرو كان مصاحبني".. بتلك الكلمات عبر العريس محمد شامل عن سعادته من خلال حديثه لـ"صدى البلد"، مؤكدًا أن والد العروس أعتبره ابنًا وصاحب منذ دخوله المنزل في المرة الأولى.

"عمره ما قالي الكلام ده".. أما عن الكلمات المؤثرة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي فكانت هي المرة الأولى التي تقال من الأب إلى نجلته، مؤكدة أن "بابا بيحبني بالأفعال مش بالكلام، عشان كده اتفاجئت بالكلام ده".

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