إصابة أمين صندوق نقابة المهندسين بكورونا.. والنقيب: نتمنى له الشفاء والعودة مرة أخرى

أعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة السابق، عضو المجلس الأعلى الحالي؛ بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".





وأكد "ضاحي"، وجميع أعضاء هيئة المكتب، تمنياتهم بالشفاء لأ مين صندوق النقابة ، وعودته مرة أخرى إلى الحقل النقابي، متمنين لجميع مصابي الفيروس اللعين، الشفاء العاجل.





يذكر أن المهندس مؤمن شفيق كان أمين صندوق نقابة القاهرة الفرعية خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦، وأمين الصندوق للنقابة العامة للمهندسين خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتي ٢٠٢٠؛ وشهدت تلك الفترة طفرة كبيرة في ميزانية نقابة المهندسين خلال العامين.