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رياضة

بمشاركة أحمد حجازي.. الرائد يفرض التعادل على اتحاد جدة في الدوري السعودي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:02 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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إسماعيل محمود
تعادل فريق اتحاد جدة مع الرائد سلبيًا بدون أهداف في الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي.

وأضاع لاعبو اتحاد جدة أكثر من فرصة للتسجيل، لتنتهي المباراة بدون فائز وتقاسم الفريقان النقاط.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة والرائد لـ 14، 11 نقطة في المركزين الخامس والعاشر على الترتيب.

أعلن البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرائد في الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

 خط الدفاع: حمدان الشمراني – زياد الصحفي – أحمد حجازي – سعود عبدالحميد.

 خط الوسط: كريم الأحمدي – خالد السميري - عبدالرحمن العبود – جاري رودريجيز – عبدالعزيز البيشي.

خط الهجوم: أليكساندر بريجوفيتش.


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