نيفين القباج: صرفنا منحة 3 أشهر للعاملين بالحضانات المغلقة.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بدأيه من تاريخ الموجة الأولى لفيروس كورونا لم يفتح من الحضانات سوى 34% من 12 ألف حضانة أي 4800 حضانة فقط .





وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن هناك إصابات وقعت بنسبة 1.25% في 11 حضانة وهي نسبة محدودة للغاية.





وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم عمل إجراءات احترازية كبيرة وعملنا بها مؤكدة أنه يوجد علميات متابعة بصفة دورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.



