نيفين القباج: صرفنا منحة 3 أشهر للعاملين بالحضانات المغلقة.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بدأيه من تاريخ الموجة الأولى لفيروس كورونا لم يفتح من الحضانات سوى 34% من 12 ألف حضانة أي 4800 حضانة فقط .
وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن هناك إصابات وقعت بنسبة 1.25% في 11 حضانة وهي نسبة محدودة للغاية.
وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم عمل إجراءات احترازية كبيرة وعملنا بها مؤكدة أنه يوجد علميات متابعة بصفة دورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأشارت القباج إلى أنه تم إغلاق 11 حضانة نتيجة مخالفة التعليمات وحدثت إصابات ولكن بين المشرفين مؤكدا أيضا أنه تم صرف منحة 3 شهور للعاملين في الحضانات التي لم يتم فتحها.