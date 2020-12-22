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توك شو

بشرى سارة في مواجهة تحور كورونا .. أخصائي أمراض جرثومية يكشف سرا عن اللقاحات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
شدد الدكتور محمود حلبلب أخصائي الأمراض الجرثومية ببيروت، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والصحية لمواجهة انتشار السلالة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أهمية ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي ومراعاة عمليات التباعد الاجتماعي.

وأضاف حلبلب، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن اللقاحات الموجودة حاليا تعمل على أغلب طفرات فيروس كورونا حول العالم، موضحا أهمية العمل الدقيق و الحثيث على تتبع وتعب السلالة الجديدة للفيروس.

وكشف العلماء البريطانيون عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر قابلية للتفشي الأمر الذي أجبر حكومة بوريس جونسون على العودة لأقصى درجات الإغلاق في بعض مناطق البلاد، مع ارتفاع أعداد المصابين والعقبات اللوجيستية لعمليات نقل اللقاح وتوزيعه.

وأكد أخصائي الأمراض الجرثومية ببيروت، أن السلالة الجديدة للفيروس، تتحور بشكل كبير وتؤثر على الجسم، ولذا لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية للحد منه والوقاية من الإصابة به.

وأشار حلبلب، أن اتباع التدابير الاحترازية، ليس الحل للقضاء على والتخلص من الفيروس، لكن قد يساعد من توافر اللقاحات على القضاء على الجائحة، مشيرا إلى أن الفيروس يستمر لمدة سنوات، لذا لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية المتبعة للحد من الانتشار.

وأوضح أخصائي الأمراض الجرثومية ببيروت، أن السلالة الجديدة للفيروس سريعة الانتشار بنسبة 70%، لذا لابد من التعقب والحذر والعمل على القضاء عليها والالتزام بالإجراءات والتدابير من قبل الصحة.
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