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سلالة جديدة لكورونا.. بريطانيا تواجه وضعا كارثيا على كافة المستويات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الإعلامي خالد مصطفى، أن بريطانيا أصبحت دولة مشلولة ومعزولة بسبب فيروس كورونا المستجد.


وأضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين أن لندن أصبحت مدينة للأشباح بعد سلالة كورونا الجديدة، موضحا أن شارع أكسفورد بدون بشر حاليا بسبب كورونا.


وأكد الإعلامي خالد مصطفى، أن 40 دولة أغلقت حدودها مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة، مشيرا إلى أن أكثر من 100 دولة من المتوقع أن تمنع أي رحلة قادمة من بريطانيا.


وتابع الإعلامي، أن المنافذ البرية من وإلى لندن أغلقت تماما بسبب كورونا، ولا يستطيع أحد الخروج من المنزل حاليا في بريطانيا، لافتا إلى أن هناك أزمة طعام تهدد بريطانيا بعد اغلاق فرنسا حدودها معها.


وفي السياق نفسه أشار مصطفى، إلى أن عمدة لندن كان يرفض الإغلاق بسبب كورونا، وأن رئيس الوزراء البريطاني كان يرفض الإغلاق بسبب كورونا في بداية الجائحة.


وأكمل الإعلامي خالد مصطفى، أن بريطانيا تتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة بسبب الإغلاق نتيجة جائحة كورونا، لافتا إلى أنه مسموح للمواطن في بريطانيا بالنزول للشارع لشراء احتياجاته من الأطعمة فقط.

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